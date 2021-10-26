2021/10/26 | 19:32 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع الأمريكية: داعش بأفغانستان قد يصبح قادرا على مهاجمتنا خلال 6 أشهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/26 | 19:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الأمريكية: داعش بأفغانستان قد يصبح قادرا على مهاجمتنا خلال 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الأمريكية: داعش بأفغانستان قد يصبح قادرا على مهاجمتنا خلال 6 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).