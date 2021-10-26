روسيا.. اعتقال واحد من أكثر المجرمين المطلوبين

2021/10/26 | 19:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت مصادر إعلامية روسية، أن الشرطة اعتقلت يوري تشيكين الذي يعد واحدا من أكثر المجرمين المطلوبين للعدالة في البلاد.

وأشارت المصادر، إلى أن “الرجل كان مطلوبا لمدة 20 عاما كمنظم وعميل لقتل المدعي العام في مقاطعة (خانتي مانسيسك) يوري بيدرين”، مؤكدة أن وزارة الداخلية وعدت بمكافأة قدرها مليون روبل لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض عليه.

وأضافت، أن “تشيكين اختبأ لفترة طويلة في مناطق مختلفة من روسيا، ثم استقر في خانتي مانسيسك، حيث استأجر شقة لعدة سنوات، كما أنه تجنب زيارات الجهات الحكومية والمتاجر ولم يستخدم الوثائق الشخصية ولم يخرج إلى الشارع، ولا يزال لديه جواز سفر مواطن من الاتحاد السوفيتي، ولم يحصل على جواز سفر روسي”.

وتابعت: “كان أحد أقاربه يزوده بالطعام طوال هذه السنوات”.

ووفقا للتحقيقات، “ترأس تشيكين في التسعينيات إدارة الرقابة والتدقيق بوزارة المالية في مقاطعة خانتي مانسي ذاتية الحكم، في الوقت ذاته، كانت لديه جمعية تعاونية، سرق من خلالها عام 1993، أكثر من 15.6 مليون روبل تابعة لشركة إنتاج النفط والغاز، لذا فتح مكتب المدعي العام قضية جنائية ضده، وانتقاما من المحاكمة الجنائية قام بقتل المدعي العام يوري بدرين في يوليو عام 2000، بالقرب من منزله”.

ونظم تشيكين عامي 1996 و1998 جريمة قتل اثنين من معارفه حاولا خداعه بالمال، كما أدين 5 أشخاص نفذوا أوامر تشيكين في هذه الجرائم، حسب التحقيقات.

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