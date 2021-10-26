توصية حكومية بتعديل قانون شبكة الإعلام العراقي النافذ

2021/10/26 | 19:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، توصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل قانون شبكة الإعلام العراقي النافذ نحو إلغاء مجلس الأمناء في الشبكة.

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وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الاول 2021)، أن "المجلس قرر تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون؛ لتعديل قانون شبكة الإعلام العراقي النافذ، وبما يتضمن إلغاء مجلس الأمناء في الشبكة، وإعادة تنظيم بنيتها الإدارية".

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