 أربعة أطفال يقضون في حادثة غرق مهاجرين.. واليونان تتهم تركيا

2021/10/26 | 19:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت اليونان تركيا، الثلاثاء، بعد حادثة غرق جديدة لزورق يحمل مهاجرين أدت إلى وفاة أربعة أطفال وفقدان شخص قبالة جزيرة خيوس اليونانية في بحر إيجه، قرب السواحل التركية.

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