2021/10/26 | 19:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال موقع “ناشونال إنترست” الأميركي، إن هناك إجماعا متزايدا بين وكالات الأمن القومي الأميركي بأن الصين تمثل تهديدا استراتيجيا للولايات المتحدة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.ونقل الموقع عن مسؤولين في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير أميركي من تسارع الذكاء الاصطناعي الصيني المركز الخبري الوطني.

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