من زفاف ملكي إلى زفاف عادي وترك العائلة الملكية للأميرة اليابانية ماكو

2021/10/26 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار حفلات الزفاف الملكية، كان الزواج بين الأميرة اليابانية السابقة ماكو وحبيبها الجامعي، كي كومورو، متواضعًا بشكل ملحوظ.وسط شكوك عامة حول الزواج، أصبح الزوجان أول زوجين ملكيين يتخلى عن طقوس الزواج التقليدية في تاريخ البلاد.

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