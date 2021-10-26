2021/10/26 | 20:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ، اليوم الثلاثاء ، رسميـا عن عدم امكانية موافقة الاتحاد الدولي ” فيفا ” اللعب على ارض العراق في مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2022 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يعلن عدم موافقة ” فيفا ” على اللعب في ارض العراق لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يعلن عدم موافقة ” فيفا ” على اللعب في ارض العراق لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).