الدفاع توزع وجبة جديدة من مكافآت الجرحى

2021/10/26 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني/ الخدمات الشخصية ورعاية المقاتلين، اليوم الثلاثاء، عن توزيع الوجبتين (46_47) من مكافآت الجرحى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تنفيذاً لتوجيهات معاون رئيس أركان الجيش للادارة الفريق أول الركن، محمد حميد كاظم، والتي أكدت على ضرورة الاهتمام بشريحة الجرحى في الجيش العراقي، قامت مديرية الخدمات الشخصية ورعاية المقاتلين، بتوزيع الوجبتين (46_47) من مكافآت جرحى الجيش العراقي".

وبينت أن "تلك المكافآت تأتي بمتابعة مدير الخدمات الشخصية اللواء، علي ابراهيم دبعون، وبالتنسيق مع المديرية العامة للموازنة والبرامج، إذ توزع على شكل وجبات للجرحى بواقع ثلاثة رواتب لكل جريح".

وأضافت أنه "من الجدير بالذكر ان مديرية الخدمات الشخصية تولي رعاية كبيرة لشريحة الجرحى وعائلات الشهداء في الجيش العراقي، إذ تستنفر كافة كوادرها من أجل تذليل كافة العقبات أمامهم".

ومن جانبهم ثمن الجرحى، بحسب البيان، "تلك المبادرة فضلاً عن دور مديرية الخدمات الشخصية ورعاية المقاتلين في تسهيل كافة الإجراءات لهم".

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