الدفاع المدني تعلن توزيع وجبة جديدة من مكافآت الجرحى

2021/10/26 | 20:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني/ الخدمات الشخصية ورعاية المقاتلين، اليوم الثلاثاء، عن توزيع الوجبتين (46_47) من مكافآت الجرحى.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تنفيذاً لتوجيهات معاون رئيس أركان الجيش للادارة الفريق أول الركن، محمد حميد كاظم، والتي أكدت على ضرورة الاهتمام بشريحة الجرحى في الجيش العراقي، قامت مديرية …

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