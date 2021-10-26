تركيا تعلن بناء جدران أمنية على حدودها البرية

2021/10/26 | 20:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي استكملت تركيا بناء جدران أمنية على طول 1005 كيلومترات من حدودها البرية، وفقا لما أعلنته وكالة الأناضول الثلاثاء.ونص البرنامج السنوي للرئاسة التركية لعام 2022، على أن مشروع نظام الأمن الحدودي، يهدف لمنع الهجرة غير الشرعية والعبور غير القانوني من وإلى أراضي البلاد.وأظهرت بيانات برنامج الرئاسة التركية وفق ما نشرته “الأناضول”، …

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