القبض على عصابة متخصصة بالاتجار بالمخدرات في الحلة

2021/10/26 | 20:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ القت القوات الامنية القبض على عصابة للاتجار بالمخدرات في الحلة مركز محافظة بابل .وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني :" ان القبض على العصابة ، المكونة من ستة اشخاص بينهم امرأة ، تم بمداهمة لاحد المنازل وسط مدينة الحلة ".واضاف :" ان الشرطة ضبطت بحوزة العصابة ما يقارب الستة آلاف حبة مخدرة من نوع صفر واحد و(١٥٠) غراما من مادة الكريستال وعملة اجنبية "./ انتهى

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