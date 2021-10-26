2021/10/26 | 20:14 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالاسماء: تربية ذي قار تجري التسوية لـ 217 محاضراً في مدارس قلعة سكر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/26 | 20:14.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالاسماء: تربية ذي قار تجري التسوية لـ 217 محاضراً في مدارس قلعة سكر ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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