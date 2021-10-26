2021/10/26 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، اتمام جميع الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات، مبينة ان مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها وفق السياقات القانونية. وذكر المكتب الإعلامي لمفوضية في الانتخابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلن إتمام النظر بجميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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