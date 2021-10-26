عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وعسكريين.. مسؤول أميركي يؤكد دعم لبنان

2021/10/26 | 20:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف متحدث باسم الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن النائب الأساسي لمساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية-العسكرية، تيموثي بيتس، زار بيروت مؤخرا حيث أجرى مشاورات مع مسؤولين حكوميين وعسكريين.

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