مخرجات اجتماع رئيس الجمهورية مع ممثلي الكتل السياسية

2021/10/26 | 20:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع أشار إلى أن الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية.

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