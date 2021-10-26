بيان من المفوضية بشأن انتهاء عملية النظر في الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات

2021/10/26 | 20:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، اتمام جميع الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات، مبينة ان مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها تم وفق السياقات القانونية.

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وذكر المكتب الإعلامي لمفوضية في الانتخابات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الاول 2021)، ان "المفوضية أتمت النظر بجميع الطعون يوم أمس الاثنين الموافق 26/10/2021 وبينت مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها وفق السياقات القانونية، واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال البيانات التي أصدرتها بشكل يومي منذ أن باشرت بتسلم الطعون المقدمة من المرشحين والأحزاب والتحالفات".

واتخذ مجلس المفوضين بحسب البيان "قراراً بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها والبالغة أكثر من (2000) محطة موزعة على مختلف المحافظات استناداً إلى إجراءات قانونية نُشرت عبر الموقع الرسمي للمفوضية".

واشار البيان "ستبدأ عملية العد والفرز انطلاقاً من محافظة نينوى يوم غد الأربعاء الموافق 27/10/2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، تليها محافظة بابل يوم الخميس، في حين سيشهد يوم الجمعة البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة (بغداد)".

وأكد على ان "المفوضية سترسل توصياتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص هذه الطعون في ضوء نتيجة العد والفرز اليدوي".

ودعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "وكلاء المرشحين الذين طعنوا بالنتائج وفرق المراقبة الى الحضور لمراقبة عملية العد والفرز في بغداد (قاعة الشرف/ ساحة الاحتفالات)".

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