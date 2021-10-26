2021/10/26 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آن الآوان يا كاظم – علي كاظم الطير عندما يهاجر من عشه الاولي ويسكن في عش ثاني يظل يشتاق لعشه الاصلي ومسكنه القديم وذكرياته حتى لو وجد في العش الثاني حنان وأمان اكثر من عشه الاصلي .كاظم الساهر فنان عراقي مميز ويعد قيصر الغناء العربي ولديه معجبين وعشاق في كل الوطن العربي والعالم .[…]

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