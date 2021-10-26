2021/10/26 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنتخابات الأخيرة التوجّه إلى التغيير أم إمتداد لعصرالنفاق الشامل ؟ – عبد الله عباس اذكر القراء الاعزاء بموضوع كتبته اثناء فوضى انتهاء عملية الانتخابات عام 2018 و انتفاضة الناس الطيبين في العراق ضد عمليات التزوير المعلن وليس المخفي بدا بالترويج من الفائزين بالتزوير ان المنتقدين هم من عملاء الخارج وعند اصرار الناس توجهوا لتاكيد التزوير وتحدي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوجّه إلى التغيير أم إمتداد لعصرالنفاق الشامل ؟ – عبد الله عباس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوجّه إلى التغيير أم إمتداد لعصرالنفاق الشامل ؟ – عبد الله عباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).