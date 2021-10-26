2021/10/26 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضابط في تحديد إختصاص حكومة تصريف الأعمال – عمر حميد فرج القاعدة المنطقية تقضي أنه إذا زالت علة الوجود انتفى الوجود, فإذا زال البرلمان وهو علة وجود الحكومة انتفت الحكومة, لأن البرلمان هو من يمنح الثقة للحكومة في الأنظمة البرلمانية ومنها النظام البرلماني في العراق, إلا أن الحكومة في هذه الحالة تتحول إلى حكومة تصريف للأعمال […]

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