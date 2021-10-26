2021/10/26 | 21:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة المصرف العقاري، اليوم الثلاثاء، تمديد الدوام الرسمي في المصرف لغاية الساعة الخامسة مساء.وذكر المصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بناء على ما جاء بكتاب البنك المركزي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تمديد الدوام الرسمي في المصرف العقاري لغاية الخامسة مساء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد الدوام الرسمي في المصرف العقاري لغاية الخامسة مساء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد الدوام الرسمي في المصرف العقاري لغاية الخامسة مساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).