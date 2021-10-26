المالية تخاطب الوزارات والمؤسسات بخصوص درجات الحذف والاستحداث (وثيقة)

2021/10/26 | 21:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، الوزارات والمؤسسات كافة بتزويدها بدرجات الحذف والاستحداث.وقال إعلام المالية عبر وثيقة حصل عليها “النور نيوز” ان “وزارة المالية تطالب الوزارات والمؤسسات كافة بسرعة تزويدها بدرجات الحذف والاستحداث خلال 10 ايام”.وأضاف ان “طلب تزويدها بدرجات الحذف والاستحداث جاء من أجب التسريع بإجراءات تعين المشمولين بقانون الموازنة”.

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