بالتفاصيل.. القوى السياسية تجتمع مع رئيسي الجمهورية والقضاء

2021/10/26 | 21:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم

الثلاثاء، تفاصيل اجتماع عدد من قادة

وممثلي القوى السياسية برئيسي

الجمهورية برهم صالح، والقضاء فائق

زيدان.

وقالت الرئاسة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن صالح "استضاف

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