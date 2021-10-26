2021/10/26 | 21:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت إدارة المصرف العقاري، اليوم الثلاثاء، تمديد الدوام الرسمي في المصرف لغاية الساعة الخامسة مساء.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناء على ما جاء بكتاب البنك المركزي العراقي في ٢٠٢١/١٠/٢١، ومن أجل الاهتمام بالمواطنين وقطع دابر الفساد، وبتوجيه مباشر من قبل مدير عام المصرف العقاري عبد المحسن علوان، تقرر تمديد الدوام الرسمي لموظفي المصرف العقاري بكافة فروعه لغاية الساعة الخامسة عصرا".وأضاف، أن "الهدف من التمديد هو من اجل الاسراع في انجاز معاملات المواطنين الحاجزين على الاستمارة الالكترونية، ولديهم بيان مفتوح لغاية ٢٠٢١/٩/١٥ الخاصة بمبادرة البنك المركزي العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصرف العقاري يمدد ساعات الدوام الرسمي لغاية الخامسة مساء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصرف العقاري يمدد ساعات الدوام الرسمي لغاية الخامسة مساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).