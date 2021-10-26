نقلة نوعية في مفهوم المرض النفسي - جواد الديوان

2021/10/26 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_الديوان في تقرير لجمعية أطباء النفس الامريكية (APA) (مؤسسة علمية) حول حوادث الاضراب عن الطعام (نشاط سياسي واضح)، بان الامراض النفسية الكبرى هي امراض بيولوجية للدماغ، وان الاضطرابات العقلية تنتج من عدم التوازن الكيميائي في الدماغ.



موقف مساند للطبيعة العصبية الحيوية للمرض النفسي.



تربعت مدرسة التحليل النفسي psychoanalysis (فرويد) على أسس التفكير المهني لأطباء النفس في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.



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