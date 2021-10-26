تأملات أنت من ستكتبها هذه المره - سامى لبيب

2021/10/26 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب أعشق كتابة التأملات فهي تقدم وجبة فكرية فى سطور قليلة لتكون بمثابة إيجاز لأفكار وأبحاث عميقة جديرة بالإهتمام والجدل ..



كتبت التأملات منذ صباي وحتى شيخوختي لأعتز بما كتبته دوماً ولأجد أنني أبحر فى التأملات القديمة لأعمقها وأدعمها وأري أنها جديرة بالنشر والجدال .هذا المقال ذو معالجة وأداء مُغاير في كتابة تأملاتي لأأمل أن يشاركني فى كتابتها أقلامكم وتأملاتكم وفكركم الحر من خلال طرحي لعدة أسئلة تط ......





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