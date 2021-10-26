البرلمان التركي يمدد تفويض إرسال قوات إلى سوريا والعراق

2021/10/26 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على طلب تمديد تفويض إرسال القوات العسكرية لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا.

وقالت وكالة أنباء “الأناضول” إن “البرلمان التركي يقر تمديد مذكرة التفويض للحكومة من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين”.

وذكر تلفزيون البرلمان التركي أنه “تمت المصادقة بأغلبية الأصوات على المذكرة التي تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين”.

وأضاف: “صادق “حزب العدالة والتنمية” و”حزب الحركة القومي” و”حزب الخير” على المذكرة، بينما رفضها حزبا “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد”.

وتشن تركيا عمليات عسكرية ضد “حزب العمال الكردستاني” الذي تعتبره إرهابيا شمالي العراق، وضد المسلحين الكرد شمالي سوريا.

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