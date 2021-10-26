2021/10/26 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن وباء كوفيد-19 “لم ينته بعد”، ودعت الدول إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت عليها الوكالة.تجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 برئاسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة الصحة توصي بـ”إعلان كورونا وباءً عالميا” المركز الخبري الوطني.

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