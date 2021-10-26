2021/10/26 | 21:15 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nTaNBUxhA8w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتشار ظاهرة خطيرة في الكرادة ببغداد والاهالي يناشدون 🤔انقذوا الكرادة✅) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتشار ظاهرة خطيرة في الكرادة ببغداد والاهالي يناشدون 🤔انقذوا الكرادة✅) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).