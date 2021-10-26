2021/10/26 | 21:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MLgNdmd3imE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - احتجاجات… هويتها متعددة ومطالبها متنوعة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - احتجاجات… هويتها متعددة ومطالبها متنوعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).