2021/10/26 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعتبر عضو حركة حقوق عباس العرداوي، اليوم الثلاثاء، تصريحات السفير الأمريكي بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (مستفزة) لجموع المتظاهرين والقوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات.

وقال العرداوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "تصريحات السفير الأمريكي تؤكد وجود تلاعب واضح بنتائج الانتخابات وصياغة الأمور بمزاج ورؤية امريكية، كما أنها مستفزة لجموع المتظاهرين والقوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات".

وأضاف أن "هذه التصريحات تعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، حيث أن ملف تشكيل الحكومة شأن عراقي داخلي ولا يحق للسفير الأمريكي التدخل به "مؤكداً "وجود مؤامرة كبيرة تحاك ضد الشعب العراقي".

وتابع العرداوي، أن "السفير تحدث عن صرف 10 مليون دولار لبعثة الأمم المتحدة من اجل دعم الانتخابات، وهو ما يؤكد ايضاً ضلوع الولايات المتحدة بالتدخل والتلاعب في نتائج الانتخابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة حقوق تعلق على تصريحات السفير الأمريكي بشأن تشكيل الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة حقوق تعلق على تصريحات السفير الأمريكي بشأن تشكيل الحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).