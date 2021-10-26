الشهادات تتوالى بقضية وفاة مارادونا ومحاميه آخر الماثلين أمام القضاء

2021/10/26 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أدلى ماتياس مورلا، محامي الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الاثنين، بشهادته في قضية وفاة الأسطورة الأرجنتيني، الذي تعرّض لسكتة قلبية في منزله.

وتُعد هذه بداية مرحلة جديدة من الإدلاء بالشهادات التي استهلتها النيابة العامة في مدينة سان إيسيدرو في بوينس أيرس، حيث من المنتظر أن يحضر صهر مورلا وسكرتير مارادونا السابق، كريستيان بومارغو، للإدلاء هو الآخر بشهادته الأربعاء المقبل، إلى جانب ابن شقيق النجم الأرجنتيني الراحل، جوناتان إسبوسيتو، وكانا يقيمان في منزل مارادونا عند وفاته في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بحسب ما كشفه تقرير لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

واستدعى المدعي العام كذلك، كاتبة العدل ساندرا فيرونيكا والمحاسبة السابقة لمارادونا، أندريا تريماريتشي، للإدلاء بشهادتهما، رغم إمكانية إعادة تحديد موعد جديد للإدلاء بأقوالهما بدلاً من الخميس المقبل.

ويحقق القضاء الأرجنتيني مع 7 أشخاص في قضية "وفاة مارادونا"، وذلك للكشف عمّا إذا كانوا قد وفروا الرعاية اللازمة للاعب للإبقاء على حياته، وتراوح مدة عقوبة السجن في مثل هذه القضايا من 8 إلى 25 سنة.

هؤلاء السبعة، هم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أغوستينا كاساتشوف، والطبيب النفسي كارلوس دياز، وطبيبة تنسيق الرعاية المنزلية نانسي فورليني، ومنسق الممرضين ماريانو بيروني، والممرضان ريكاردو عمر ألميرون وداهيانا مدريد، وأدلوا بشهاداتهم أمام القضاء الأرجنتيني، الذي يواصل عملية الاستماع إلى شهادات الجميع في القضية منذ شهور.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه نادي برشلونة الإسباني إقامة كأس مارادونا بلقاء بين الفريق الكتالوني وبوكا جونيورز في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تكريماً للأسطورة الأرجنتيني الراحل، وبمناسبة مرور عام على وفاته، حيث يستضيف المباراة ملعب (مرسول بارك) في العاصمة السعودية الرياض

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