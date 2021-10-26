تدريبات بحرية اميركية بحرينية مشتركة في مياه الخليج

2021/10/26 | 21:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بدأت البحرية الأمريكية والبحرينية تدريبات مشتركة ضمن سلسلة تمارين بين القوات الأميركية وشركائها في منطقة الخليج.وقال المتحدث باسم البحرية الأميركية تيم هوكينز، في تصريح صحفي :" ان التدريبات التي أجريت اليوم تحت اسم "نيو هورايزون"، جزء من الجهود المبذولة للمساعدة في تعزيز الوعي بالمجال البحري والردع والشراكات".واضاف هوكينز: " نضع سفينتين ، دون ربان تحت مسمى /مانتاس تي -12 / ، وذلك بالقرب من سفينتين من القوة البحرية الملكية البحرينية.وهذه هي المرة الأولى التي تدمج فيها البحرية الأمريكية السفن غير المأهولة مع السفن المأهولة في مياه الشرق الأوسط.يذكر أن الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، أعلن الشهر الماضي أنه أطلق قوة جديدة في الخليج لدمج الطائرات دون طيار والسفن غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عملياته، قائلا إن "القوة-59" تعتمد على "التعاون الاقليمي./ انتهى9

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