صلاح يضع شروطا للتجديد لليفربول ... وريال مدريد يترقب

2021/10/26 | 21:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اشترط النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الحصول على 450 الف جنيه استرليني اسبوعيًا، من اجل تجديد عقده مع الريدز.وينتهي عقد صلاح في آنفيلد، نهاية الموسم المقبل، ويتقاضى حاليًا راتبًا قدره 200 الف جنيه استرليني اسبوعيًا.ويعد صلاح احد نجوم اللعبة على مستوى العالم حاليًا، والافضل في الدوري الانكليزي، حيث يتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 10 اهداف، بعد مرور 9 جولات فقط.وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فان رامي عباس وكيل صلاح، سيجري محادثات مع ليفربول خلال الساعات المقبلة، تتعلق بتفاصيل عقد المهاجم المصري الجديد في آنفيلد.واضافت الصحيفة :" ان ريال مدريد يتابع وضع محمد صلاح مع ليفربول، من اجل بحث تقديم عرض كبير لضمه في الصيف المقبل، ما لم يجدد عقده مع الريدز ".وقاد صلاح ليفربول مؤخرا لاكتساح مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة، حيث سجل 3 اهداف (هاتريك)، ونجح في ان يصبح اكثر لاعب افريقي تسجيلًا في تاريخ البريميرليج./انتهى9

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