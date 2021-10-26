منها يخص جوزات التطعيم.. تسريب ميزات نسخة جديدة لهواتف آيفون

2021/10/26 | 21:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيوفر التحديث أيضا إمكانية حفظ نتائج مسحات PCR الخاصة.ص

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