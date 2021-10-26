2021/10/26 | 21:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تقدم شاب كويتي ببلاغ إلى السلطات الأمنية في منطقة السالمية للإبلاغ عن تحفظ والدته على جثة شقيقته التي توفيت عام 2016.ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصدر أمني قوله إن شابا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كويتي يبلغ الأمن عن احتجاز والدته لجثة شقيقته منذ 2016 المركز الخبري الوطني.

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