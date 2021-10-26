"الوزراء" العراقي يصدر 5 قرارات جديدة.. تتضمن دعوة شركات للاستثمار

2021/10/26 | 21:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدة قرارات جديدة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي، أن القرارات تضمنت ما يلي: أولاً: بعد مناقشة الفقرة (1) من قرار مجلس …

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