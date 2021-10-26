2021/10/26 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اخماد حادث حريق اندلع داخل منزل في الرمادي.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارزها في مركز رتل الطوارئ من السيطرة على […]

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