توب 5.. البرهان يكشف مكان اعتقال حمدوك.. ومحمد بن سلمان يلتقي رئيس وزراء اليونان

2021/10/26 | 21:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من كشف البرهان سبب اعتقال عبدالله حمدوك ومكان وجوده وتوقيت عودته إلى منزله إلى توجيه وزيرة خارجية السودان توجه نداء للمجتمع الدولي، إلى استقبال ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء اليونان، إلى موافقة البرلمان على تمديد بقاء الجيش في سوريا والعراق لعامين، وصولًا إلى قول مايكل أوين لـCNN إن محمد صلاح ليس الأفضل في تاريخ ليفربول بعد..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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