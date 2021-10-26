ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى ليلة 23-24-25 تشرين الأول أكتوبر 1917 حسب التقويم الروسي القديم - كريم الزكي

2021/10/26 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كريم_الزكي صحيح أن سوفييت بتروغراد لم يصدر أمراً بالتظاهر إلا أن اللجنة المركزية لحزب البلاشفة كانت تناقش موضوع الثورة .



وقد اجتمعت طوال ليلة 23 من تشرين الأول ( اكتوبر) *حسب التقويم القديم* , بحضور جميع مثقفي الحزب وقادته ومندوبي بتروغراد وحاميتها .



كان لينين وتروتسكي الوحيدين من بين المثقفين الذين وقفوا الى جانب القيام بثورة .



حتى العسكريين كانوا معارضين .



وجرى تصويت وهٌـزم اقتراح القيام بثورة ( اقتراح لين ......





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