ضرائب نضالية: حين يكون القرار بيد القاعدة الحزبية - محمد علي مقلد

2021/10/26 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد ضرائب نضالية لست أنا الذي اخترت أن أكون خارج صفوف الحزب، ولا كنت أفضل أن أفترق عنه، لأنني لا أزال مقتنعاً بقوانين الديالكتيك الماركسي، أو الهيغلي بعد أن أوقفه ماركس على قدميه، والقائلة بوحدة المتناقضات وبالتناقض داخل الوحدة.



كل الانشقاقات والفروع في التاريخ لم توجد حلولاً لأزمات الأصول.



لا المعتزلة ولا الأشعرية ولا السنة ولا الشيعة ولا البروتستانتية ولا الأرثوذكسية، ولا التروتسكية ولا الماوية، ......





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