مصدر عسكري سوداني: حمدوك عاد إلى منزله

2021/10/26 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت إعادة رئيس الوزراء السوداني المقال، عبد الله حمدوك، إلى منزله في الخرطوم وتأمين المنزل، بحسب ما قال مسؤول عسكري، طلب عدم ذكر اسمه، لفرانس برس، الثلاثاء.

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