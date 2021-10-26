هجوم لداعش على ديالى وانباء عن عدد كبير من الضحايا

2021/10/26 | 22:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بهجوم عنيف لعناصر تنظيم داعش على قرية ‏الرشاد في محافظة ديالى ما تسبب بسقوط 25 ضحية وجريحا.‏

وقال المصدر لـNRT‏ عربية اليوم (26 تشرين الاول 2021) إن ‏‏"عناصر من مسلحي داعش شنت هجوما على قرية الرشاد في قضاء ‏المقدادية بأسلحة متوسطة وأخرى قنص‎".‎

وأضاف المصدر أن 5 مدنيين سقطوا ضحايا إضافة إلى إصابة نحو 20 ‏آخرين بجروح‎.‎‏"‏

وأشار المصدر إلى وصول تعزيزات عسكرية الى القرية للسيطرة على ‏الوضع الامني، مبينا أن المهاجمين لاذوا بالفرار."‏

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