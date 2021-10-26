سياسي عراقي للصدريين: النجف لن تقبل بـ'صدري قح' لرئاسة الوزراء

2021/10/26 | 22:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السياسي المستقل، ليث شبر، الثلاثاء، رسالة إلى الصدريين بشأن مرشح رئاسة الوزراء، مشيرا إلى ان النجف لن تقبل بتسنم "صدري قح" للمنصب.

وقال شبر، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (26 تشرين الاول 2021): "أقولها لكم أيها الصدريون بصراحة وتقبلوا مني هذا الكلام، لا أحد غيركم يرغب بمرشح صدري قح لرئاسة الوزراء..".

وأضاف، "والأهم وخذوها مني أن النجف لن تقبل بذلك وترى أن المرشح التوافقي شرط أن يكون جديدا هو الأفضل لهذا الموقع..".

وتابع "أما أنا فأنصحكم بتطبيق تغريدات سماحته إذ لايحتاج ذلك لمنصب لكي تفعلوا".

A.A

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