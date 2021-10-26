2021/10/26 | 22:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل 6 أشخاص واصابة اخرين في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم داعش شرقي ديالى.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأبلغ المصدر مراسل "ناس"، (26 تشرين الأول 2021)، بأن "تنظيم داعش شن هجوماً على قرية الرشاد في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "الهجوم أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في حصيلة أولية".

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: 6 قتلى على الأقل بهجوم شنته عناصر داعش على إحدى قرى المقدادية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: 6 قتلى على الأقل بهجوم شنته عناصر داعش على إحدى قرى المقدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).