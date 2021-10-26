مهدية عبد الحسن: على المفوضية ان تعترف باخفاقاتها لاعادة الثقة بالعملية الانتخابية

2021/10/26 | 22:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت عضو تحالف العقد الوطني، مهدية عبد الحسن، اليوم الثلاثاء، على المفوضية ان تعترف باخفاقاتها لاعادة الثقة بالعملية الانتخابية، موضحة ان قانون الانتخابات الجديد فيه ثغرات قانونية.وقالت عبد الحسن في “تغطية خاصة” ان “مجلس الامن الدولي استعجل باصدار بيانه حول الانتخابات”، مشيرة ان “الشارع اليوم يرد بقوة على الاشكالات التي رافقت الانتخابات”.واوضحت […]

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