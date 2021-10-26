2021/10/26 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت إدارة مستشفى الولادة والنساء التعليمي في أربيل، اليوم الثلاثاء، ولادة نادرة لسيدة عشرينية، حيث أنجبت ستة توائم وهم يتمتعون بصحة جيدة.وذكر مدير المستشفى، شوان تحسين، في تصريح تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امرأة تنجب 6 توائم في أربيل المركز الخبري الوطني.

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