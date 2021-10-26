ابنة سعد الجبري لـCNN: يجب أن تُفرج الحكومة السعودية عن أفراد عائلتي

2021/10/26 | 22:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ابنة المسؤول الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، حصة، لـCNN، ظروف اعتقال زوجها واختفائه في السعودية كما تحدثت عن أسباب احتجاز شقيقها وشقيقتها، عمر وسارة، في المملكة مؤكدة أن السبب الرئيسي لاعتقال أفراد عائلتها هو استدراج والدها إلى السعودية لأن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، "يحاف" من المعلومات التي يمتلكها الجبري عنه، حسب قولها.

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