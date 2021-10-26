الإعلام الأمني تعلن اعتقال اثنين من 'المتورطين' بتفجير في ديالى

2021/10/26 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال اثنين من "المتورطين" بتفجير في ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "استناداً الى معلومات استخباراتية دقيقة تمكن اللواء الثاني التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية من القاء القبض على اثنين من المتورطين في عملية تفجير بوابة بناية محكمة ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى والتي وقعت بتأريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١".

وأضافت أن "عملية إلقاء القبض على المتهمين جاءت بعد تشكيل فريق عمل يتكون من الفوج الثالث لواء ٢ وقسم استخبارات الفرقة اضافة الى شرطة ناحية ابي صيدا وكذلك التعاون من قبل اهالي المنطقة وحصول الموافقات القضائية".

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