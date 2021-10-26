18 قتيلاً وجريحاً بهجوم مسلح في المقدادية

2021/10/26 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل وإصابة 18 شخصاً بهجوم مسلح في المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر داعش هاجموا قرية الرشاد في قضاء المقدادية بديالى".وأضاف المصدر أن "حصيلة الهجوم بلغت ثمانية قتلى و10 جرحى"، مشيراً الى أن "تعزيزات عسكرية تصل الى قرية الرشاد في محاولة للسيطرة على الوضع الامني".

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