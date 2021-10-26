2021/10/26 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ أدى‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬سيبراني‮»‬‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬تعطل‭ ‬محطات‭ ‬توزيع‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬إيران،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬رسمية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬السلطات‭ ‬المسؤولين‭ ‬عنه‭ ‬بعد‭.‬ بدأ‭ ‬العطل‭ ‬قرابة‭ ‬منتصف‭ ‬اليوم‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬08:30‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مستمرا‭ ‬حتى‭ ‬أولى‭ ‬ساعات‭ ‬المساء،‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬الهجمات‭ ‬الالكترونية‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف إيرانية من أن يكون الهجوم السيبراني على محطات الوقود استطلاعاً لضرب النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف إيرانية من أن يكون الهجوم السيبراني على محطات الوقود استطلاعاً لضرب النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).